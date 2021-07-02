Marmaray istasyonlarÄ±nda koronavirÃ¼s aÅŸÄ± noktasÄ± kuruldu

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ilk olarak Ankara YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren garÄ±nda baÅŸlatÄ±lan "Ä°ki Tren ArasÄ± AÅŸÄ±" uygulamasÄ±, bugÃ¼n itibarÄ±yla Marmaray YenikapÄ± ve SÃ¶ÄŸÃ¼tlÃ¼Ã§eÅŸme istasyonlarÄ±nda da baÅŸladÄ±.

Marmaray YenikapÄ± Ä°stasyonu'nda Fatih Ä°lÃ§e SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± doktorlar ve hemÅŸireler gÃ¶revlendirildi. YenikapÄ±'da bulunan aÅŸÄ±lama noktasÄ±nda ilk olarak, bir yolcuya Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ± uygulandÄ±. AÅŸÄ± olmak iÃ§in gelenler tek tek aÅŸÄ±lama noktasÄ±nda bulunan odaya alÄ±narak Kovid-19'a karÅŸÄ± aÅŸÄ±landÄ±.

Uygulama kapsamÄ±nda o anda orada bulunan yolcu,TCDD Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± veya yolu oradan geÃ§en herkesin aÅŸÄ±lanabileceÄŸi uygulamada aÅŸÄ±lama sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor. AÅŸÄ±lama noktalarÄ±na gelenlerin randevu almasÄ± gerekmiyor. UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ projede TCDD Marmaray YenikapÄ± ve SÃ¶ÄŸÃ¼tlÃ¼Ã§eÅŸme istasyonlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, EskiÅŸehir, Konya HYT garlarÄ±nda, Ä°zmir Alsancak Gar AtatÃ¼rk BulvarÄ±'nda da bugÃ¼n itibariyle Kovid-19 aÅŸÄ± uygulamalarÄ± baÅŸladÄ±.

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"MESAÄ° SAATLERÄ°MDE AÅžIYA GÄ°DEMÄ°YORDUM"

TCDD Marmaray'da gÃ¼venlik ÅŸefi olarak gÃ¶rev yapan YÃ¼ksel Bulut "Mesai saatlerimde aÅŸÄ±ya gidemiyordum. AÅŸÄ± vurulurken bir ÅŸey hissetmedim, 2. dozumu burada olmuÅŸ oldum" diye konuÅŸtu.

"AÅžILANMAK Ä°STEYENLERÄ°N MARMARAY'DAN GEÃ‡MESÄ° GEREKMÄ°YOR"

Fatih Ä°lÃ§e SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. Melek Nur Aslan "SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±'mÄ±zÄ±n ortak projelendirmeleri ile burada vatandaÅŸÄ±n en fazla sirkÃ¼lasyonu olduÄŸu noktada gerek zaman kÄ±sÄ±tlamalarÄ±ndan dolayÄ± gerek ulaÅŸÄ±m sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±ndan dolayÄ± saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na gidemeyenlerin burada da aÅŸÄ±sÄ±nÄ± yapabilme hedefindeyiz. AmacÄ±mÄ±z aÅŸÄ±lanmayÄ± daha da hÄ±zlandÄ±rmak, vatandaÅŸÄ±n daha kolay aÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± saÄŸlamak. Sabah ilk aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ saatinden en son yolcuya kadar aÅŸÄ±lama uygulamasÄ± devam edecek. Sadece Marmaray'dan geÃ§iyor olmasÄ± gerekmiyor. Bu lokasyona gelebilecek her kiÅŸi aÅŸÄ±dan faydalanacak. YenikapÄ± lokasyonundan geÃ§en herkes bizim hedef kitlemiz" dedi.

"BEN DE 3. DOZUMU OLABÄ°LMEK Ä°Ã‡Ä°N SIRAYA GÄ°RDÄ°M"

TCDD 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Necmettin Acar, "VatandaÅŸÄ±n aÅŸÄ±ya en kolay noktada ulaÅŸmasÄ± iÃ§in Marmaray Ä°stasyonlarÄ±mÄ±zÄ±n belli noktalarÄ±nda standlar kurduk. Gerek bizim personelimiz gerekse vatandaÅŸ bu uygulamadan yararlanabilecek. Ben bundan Ã¶nce iki doz Sinovac aÅŸÄ±sÄ± oldum, bugÃ¼n de 3. doz olan Biontech aÅŸÄ±mÄ± olmak iÃ§in vatandaÅŸ gibi sÄ±raya girdim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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