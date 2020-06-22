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İSTANBUL (AA)
Haber Giriş: 22.06.2020 - 11:50,Son Güncelleme:

Marmara'nın doğusu ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

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Marmara'nın doğusu ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ile Trakya için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli ve Sakarya) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Açıklamada, kuvvetli yağış dolayısıyla bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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