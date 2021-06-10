Marmara’nın dibi korku filmi gibi! İşte o görüntüler…

Dalgıç Tahsin Ceylan ve Mehtap Akbaş Çiftçi denize daldı ve Marmara’nın altını görüntüledi. Sualtı kamerasına yansıyan görüntüler durumun vahametini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Denizin dibinde durum daha da vahim. Çiftçi oradaki tabloyu bakın nasıl anlatıyor:

Adeta deniz salyası katmanları oluşmuş durumda: Bu yüzeyde gördüğünüz müsilajın çok daha fazlası inanın deniz tabanında var ve deniz tabanı bir halı görevi görüyor şu anda. Ben ölçümlemek adına kolumu daldırdığımda bütün kolum müsilajın içerisine girdi ve daha kim bilir aşağıda ne kadar derinlikte var bilemiyorum açıkçası.

CANLI YAŞAMI İSE GÖRÜNTÜLERE HİÇ YANSIMIYOR

Üzücü bir tablo aşağıda bir canlılık yok zaten birkaç tane kaya balığı var onların haricinde başkada bir canlılık görmedim. Maalesef üzüntü verici yani Marmara’nın daha zengin daha güzel günlerini gördüğümüz için böyle bir güne tanık olmak benim adıma su alına gönül veren, insanlar adına üzücü.

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