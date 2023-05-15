Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Marmara’da yeni tablo böyle

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Marmara Bölgesi#CHP
Marmara’da yeni tablo böyle
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 07:00

AK Parti’nin oy depolarından olan Marmara Bölgesi’nde Cumhur İttifakı’nın oy oranı düştü. CHP’nin ise bölge genelindeki şehirlerde oylarını az da olsa artırdığı görüldü. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise genel anlamda Tayyip Erdoğan’ın oy oranını koruduğu görüldü.

Haberin Devamı

Bölgenin en büyük şehirlerinden Bursa’da Cumhur İttifakı yüzde 51.74’ü bulurken, AK Parti’nin oy oranı yüzde 38.78 oldu. MHP ise 8.52 oy oranı yakaladı. İttifak saat 24.00 itibarıyla bu oy oranlarıyla toplam 12 milletvekilliği kazandı. AK Parti 2018 seçimlerinde ise şehirde 46.18 oy oranı yakalamayı başarmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Tayyip Erdoğan yüzde 51.5 oy oranı yakalarken Kılıçdaroğlu 40.59 oy oranı yakaladı. Kocaeli’nde Cumhur İttifakı yüzde 54.74 oy oranı yakalarken AK Parti 39.42 oy almayı başardı. Buna göre ittifak 6 AK parti, 1 MHP ve 1 YRP’den olmak üzere 8 vekillik kazandı. 2018 seçimlerinde ise AK Parti, 48.29 oy oranı almayı başarmıştı. Millet İttifakı ise 33.51 oy oranı yakalarken 4 CHP ve 1 İYİ Parti olmak üzere 5 vekil çıkardı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Tayyip Eroğan yüzde 54.28 oy almayı başarırken Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 38.72 oy aldı.

Haberin Devamı

Marmara’da yeni tablo böyle

6 PUANLIK DÜŞÜŞ

2018 seçimlerinde Tayyip Erdoğan’ın yüzde 70 oy oranını yakaladığı şehirlerden olan Sakarya’da ise Erdoğan küçük bir düşüş yaşasa da yüzde 64.75 oy oranını almayı başardı. Kılıçdaroğlu ise yüzde 27.86 oy aldı. 2018 seçimlerinde Muharrem İnce, Sakarya’da yüzde 19.28 oy oranı yakalamıştı. Sakarya’da milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı 6 vekillik alırken Millet ittifakı 2 vekilde kaldı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Marmara Bölgesi#CHP

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğuma ne kadar sorumluluk vermeliyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğuma ne kadar sorumluluk vermeliyim?

#Çocuk Yetiştirme
Üç günlük tatilde ilkbaharın keyfini çıkarmak için doğayla iç içe huzur dolu adresler | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Üç günlük tatilde ilkbaharın keyfini çıkarmak için doğayla iç içe huzur dolu adresler | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Seyahat
Kraliçe Elizabethin ölümü bütün dengeleri değiştirdi... Kraliyet ailesinin serveti ne kadar

Kraliçe Elizabeth'in ölümü bütün dengeleri değiştirdi... Kraliyet ailesinin serveti ne kadar?

#Kral Charles