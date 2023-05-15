Marmara’da yeni tablo böyle

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Bölgenin en büyük şehirlerinden Bursa’da Cumhur İttifakı yüzde 51.74’ü bulurken, AK Parti’nin oy oranı yüzde 38.78 oldu. MHP ise 8.52 oy oranı yakaladı. İttifak saat 24.00 itibarıyla bu oy oranlarıyla toplam 12 milletvekilliği kazandı. AK Parti 2018 seçimlerinde ise şehirde 46.18 oy oranı yakalamayı başarmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Tayyip Erdoğan yüzde 51.5 oy oranı yakalarken Kılıçdaroğlu 40.59 oy oranı yakaladı. Kocaeli’nde Cumhur İttifakı yüzde 54.74 oy oranı yakalarken AK Parti 39.42 oy almayı başardı. Buna göre ittifak 6 AK parti, 1 MHP ve 1 YRP’den olmak üzere 8 vekillik kazandı. 2018 seçimlerinde ise AK Parti, 48.29 oy oranı almayı başarmıştı. Millet İttifakı ise 33.51 oy oranı yakalarken 4 CHP ve 1 İYİ Parti olmak üzere 5 vekil çıkardı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Tayyip Eroğan yüzde 54.28 oy almayı başarırken Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 38.72 oy aldı.

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6 PUANLIK DÜŞÜŞ

2018 seçimlerinde Tayyip Erdoğan’ın yüzde 70 oy oranını yakaladığı şehirlerden olan Sakarya’da ise Erdoğan küçük bir düşüş yaşasa da yüzde 64.75 oy oranını almayı başardı. Kılıçdaroğlu ise yüzde 27.86 oy aldı. 2018 seçimlerinde Muharrem İnce, Sakarya’da yüzde 19.28 oy oranı yakalamıştı. Sakarya’da milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı 6 vekillik alırken Millet ittifakı 2 vekilde kaldı.