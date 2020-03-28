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TEKİRDAĞ (AA)
Haber Giriş: 28.03.2020 - 10:03,Son Güncelleme:/

Marmara'da poyraz etkisini kaybetti

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Marmara'da poyraz etkisini kaybetti
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Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle şilep ve tankerler yollarına devam etti.

Bölgede hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Tekirdağ sahilinde demirli yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, deniz ulaşımının normale dönmesi üzerine yollarına devam etti.

Poyraz nedeniyle denize açılamayan küçük tekne balıkçıları da havanın düzelmesiyle bugün denize açılacak.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

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