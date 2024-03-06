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Marmara’da müsilaj tehlikesi

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#Marmara Denizi#Müsilaj#Prof. Dr. Mustafa Sarı
Marmara’da müsilaj tehlikesi
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 07:00

HER hafta Marmara Denizi’ne dalarak denizin durumunu gözlemleyen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, son durumu Hürriyet’e anlattı.

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Prof. Dr. Sarı, şu anda deniz suyu sıcaklığının 11 derece civarında olduğunu ancak normalde bu tarihlerde denizin 8-9 derecelerde olması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Sarı, şunları söyledi:

‘YENİDEN GÖRECEĞİZ’

“Şu anda bir müsilaj oluşumu neyse ki yok. Fakat müsilaj bir sonuç ve nedenleri ortadan kalkmadan bunun yok olmasını ya da hayatımıza geri dönmemesini bekleyemeyiz. Müsilajın olmasına neden olan faktörleri ortadan kaldırmadığımız sürece Marmara Denizi’nde müsilaj riski devam edecek. Müsilaj zamanı meçhul ama dönmesi kesin bir ekolojik olay. Bu nedenle müsilajı yeniden göreceğiz.”

Marmara’da müsilaj tehlikesi

Marmara’da denizanası popülasyonunda görülen artışa da değinen Prof. Dr. Sarı, bu artışın iki nedenini şöyle anlattı:

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“Birincisi Marmara’yı kirletmemiz, ikincisi ise bu canlıların çoğalmasının önüne geçen balık gruplarının azalması. Haliyle ortam denizanalarına kaldı. Bu durum deniz ekosistemini bozmamızın bir sonucu. Marmara Denizi’ni kirletmeye devam ettiğimiz sürece daha fazla denizanasıyla karşılaşma olasılığımız olacak” dedi.

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#Marmara Denizi#Müsilaj#Prof. Dr. Mustafa Sarı

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