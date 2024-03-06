Marmara’da müsilaj tehlikesi

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Prof. Dr. Sarı, şu anda deniz suyu sıcaklığının 11 derece civarında olduğunu ancak normalde bu tarihlerde denizin 8-9 derecelerde olması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Sarı, şunları söyledi:

‘YENİDEN GÖRECEĞİZ’

“Şu anda bir müsilaj oluşumu neyse ki yok. Fakat müsilaj bir sonuç ve nedenleri ortadan kalkmadan bunun yok olmasını ya da hayatımıza geri dönmemesini bekleyemeyiz. Müsilajın olmasına neden olan faktörleri ortadan kaldırmadığımız sürece Marmara Denizi’nde müsilaj riski devam edecek. Müsilaj zamanı meçhul ama dönmesi kesin bir ekolojik olay. Bu nedenle müsilajı yeniden göreceğiz.”

Marmara’da denizanası popülasyonunda görülen artışa da değinen Prof. Dr. Sarı, bu artışın iki nedenini şöyle anlattı:

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“Birincisi Marmara’yı kirletmemiz, ikincisi ise bu canlıların çoğalmasının önüne geçen balık gruplarının azalması. Haliyle ortam denizanalarına kaldı. Bu durum deniz ekosistemini bozmamızın bir sonucu. Marmara Denizi’ni kirletmeye devam ettiğimiz sürece daha fazla denizanasıyla karşılaşma olasılığımız olacak” dedi.