Marmara'da kuvvetli yağış! Tekirdağ'da caddeler göle döndü, Çanakkale'de balıkçı teknesi battı... Meteoroloji'den yeni uyarı geldi

Haberin Devamı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Büyükçekmece'de Muratceşme, Mimarsinan ve Sinanoba Mahalleleri'nde sağanak yağış ile birlikte yollar göle döndü.

Bazı kavşaklarda araçlar geçmekte zorlanırken, bölgedeki esnaf dükkanına yağmur suları girmemesi için seferber oldu. Bazı esnafların yağmur sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştığı görüldü.

TEKİRDAĞ'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin TEKİRDAĞ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve boğaz çevrelerinde yağış uyarısının ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde sağanak etkili oldu. Çerkezköy'de yaklaşık 30 dakika süren sağanakta Yıldırım Beyazıt Mahallesi, kapalı pazar yerinin bulunduğu bölgede bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Suyla kaplanan yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Haberin Devamı

Marmaraereğlisi ilçesinde de saat 13.30 sıralarında da sağanak etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 22 derece olduğu bölgede yağışın yer yer süreceği belirtildi.

ÇANAKKALE'DE BALIKÇI TEKNESİ BATTI

Meteoroloji'nin dün Çanakkale ve ilçeleri için 'sarı' kodlu uyarıda bulunmasının ardından sabah saatlerinde Lapseki ilçesinde yağış etkili oldu. Yer yer etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Ayrıca ilçede bulunan Çınarlıdere çayında yükselen su seviyesi nedeniyle bir balıkçı teknesi battı.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI GELDİ

Meteoroloji'nin açıklamasında "Yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Haberin Devamı

İSTANBUL VE MARMARA'DA BU AKŞAMA DİKKAT

Marmara Bölgesinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerinden itibaren Balıkesir ve Bursa’nın kuzey ilçeleri ile İstanbul il geneli, Yalova ve Kocaeli, gece saatlerinden sonra Sakarya ve Düzce çevreleri ile Zonguldak’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haberin Devamı

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN SAĞANAK UYARISI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat! Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; önümüzdeki 2 saat içerisinde Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.