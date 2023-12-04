Marmara'da korkutan iki deprem! Uzman isimden ilk yorum: 'Bu tali bir kırık'

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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Marmara’nın 'güney kolu' üzerinde yaşanan orta büyüklükteki depremin, Marmara Bölgesi'nde özellikle Gemlik civarında ve İstanbul'da yani Marmara Bölgesi'nin doğusunda kuvvetli hissedildiğini söyledi.



'ANA ŞOK GİBİ GÖRÜNÜYOR, ARTÇILARI VAR'

Depremin ilk bakışta ana şok gibi göründüğünü ve artçılarının olduğunu vurgulayan Kalafat, “Olumlu bir gelişme olarak yorumlayabiliriz. Artçıları var. Lokal bir deprem bu. Tali bir kırık” ifadelerini kullandı.

Kalafat “tali kırık” ifadesini şöyle açıkladı:



“Kuzey Anadolu Fayı’nın iki büyük kolu var. Bunların biri kuzeyden geçen kol, diğeri İznik Gölü’nün güneyinden Gemlik Körfezi’ne bağlanan kol. Bunların her ikisini de sismik boşluk diye tanımlıyoruz. Deprem bu sismik boşluklar üzerinde mi değil mi diye bakıyoruz. Bu deprem şu an için öyle görünmüyor.”

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Depremin 4,73 metrelik derinliğini de değerlendiren Kalafat, “Sığ bir deprem olarak nitelendirebiliriz. Marmara’nın güney kolundan geçen hat üzerinde Mudanya açıklarında olan bir deprem” dedi.

KAFZ’nin bir uzantısı olan bölgede birden fazla fay olduğunu hatırlatan Kalafat, hangi fayın kırıldığının anlaşılması için mekanizma çözümlemeleri yapılacağını söyledi.



Kuzey Anadolu Fay Zonu, doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu Vadisi arasında doğu-batı doğrultusunda bir yay gibi uzanıyor. Dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında yer alıyor. Hattın uzunluğu yaklaşık 1200 kilometre, genişliği de 100 metre ile 10 kilometre arasında değişiyor. 1992 Erzincan, 1983 Erzurum, 1966 Varto ve 1999 yılında çok fazla can ve mal kaybına neden olan İzmit, Düzce ve Adapazarı depremleri bu fay kuşağında meydana geldi. Ayrıca bu fay hattı üzerinde İstanbul’u da kapsayacak şekilde büyük bir deprem beklendiğini de uzmanlar her fırsatta dile getiriyor.

GÜNEY KOL HANGİ FAYLARI KAPSIYOR?



Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun güney kolu Geyve, Mekece ve İznik Gölü’nün güneyinden itibaren Biga Yarımadası’na uzanıyor. Dr. Doğan Kalafat geçmişte bu fayla ilgili hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu detayların altını çizmişti:



“Güney kolun Gemlik Körfezi’ne kadar olan uzantısında üç önemli parça bulunuyor. Bunlar doğudan batıya doğru Geyve Fayı, İznik-Mekece Fayı ve Gemlik fayı olarak tanımlanmış. En önemlisi de bu üç parçanın Türkiye Diri Fay Haritası’nda deprem üretebilir diri bir fay olarak tanımlanmış olması."



GÜNEY KOLDA BÜYÜK BİR DEPREM GERÇEKLEŞİRSE TSUNAMİ RİSKİ OLUŞTURUR MU?



Deniz tabanında meydana gelebilecek her büyük deprem sonrası tsunami riski oluşabildiğini söyleyen Dr. Doğan Kalafat, özellikle Doğu Marmara deniz tabanındaki yoğun kalınlıktaki genç alüvyon sedimanların (Tabaka halinde taşmalara neden olan yapı) büyük bir depremde tetiklenebileceğini vurgulamıştı.

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Kalafat, "Depremin deniz tabanı heyelanlarına neden olabileceği yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur" derken şu önemli detayları paylaşmıştı:



“Dolayısıyla oluşabilecek tsunami'lerin genel olarak deniz tabanı heyelanları kaynaklı olabileceği öngörülmekte. Yaklaşık 2 metreyi aşan tsunami'ler gerçekleşebilir. Böylesi bir durumda bölgede yaşayan halkımızın deprem sonrası hiç vakit kaybetmeden sahil kesiminden uzaklaşarak, yüksek ve sağlam bölgelere doğru hızlı ve güvenli bir şekilde intikal etmeleri gerekmekte... Bu nedenle şimdiden bunu göz önünde bulundurarak deprem senaryoları oluşturulmalı ve çalışmalar yapılmalı. Unutulmamalı ki, olası bir Marmara Denizi depremi, kıyıda bulunan 7 il ve kıyı sahilindeki yerleşim yerlerini olumsuz etkileyecek."







