Marmara'da denizanası alarmı

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Çanakkale Boğazı ile sahillerde görülen, zehirli olarak bilinen pusula denizanaları (chrysaora hysoscella) tedirginlik yarattı. Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege olan zehirli pusula denizanaları, yüzey suyu sıcaklığının 2 santigrat derece artması ve denizdeki kirlilik nedeniyle Marmara’da da görülmeye başladı. Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1.5 metreyi bulan tentaküllere sahip denizanaları, cep telefonu kamerası ile de görüntülendi.

'ÜREME ŞANSLARI ARTTI'

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, zehirli pusula denizanalarına kesinlikle temas edilmemesi gerektiğini söyledi. Bu denizanalarının 20 yıl öncesinde Marmara Denizi’nde görülmediğine dikkat çeken Türkoğlu, “1.5 metre tentakül uzunluğuna sahip zehirli bir tür. Bu tür aslında Akdeniz’de var, güneyde yaygın. Fakat Marmara ve Karadeniz’de görülmeyen bir türdü. Son zamanlarda iklim değişimi nedeniyle özellikle Marmara’da yüzey suyu sıcaklığı 2 santigrat derece arttı. Bu tür, burada üreme şansı buldu. Marmara Denizi’nin aşırı kirlenmesi de bu denizanaları için besin içeriğini arttırdı” dedi.

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Öte yandan uzmanlar, denizanalarıyla beslenen çıyanların denizin temizlenmesi için büyük önem taşıdığına dikkat çektiler.

NASIL TEMİZLENİR

Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, kritik uyarılarda bulundu: “Ne denizdeki canlı bireylere ne de kumsala taşınmış ölü bireylere dokunulmalı. Çünkü bunların tentakülleri yapışkan kapsüllerle dolu. Temas edildiğinde bu kapsüller cilde yapışıyor ve ciltte kızarıklık, kaşıntı ve yanma benzeri etkenler oluşturuyor. Temas edildiğinde hemen denizden çıkılmalı. Temas edilen cilt kısmı amonyak ya da sirke ile yıkanmalı. Kesinlikle tatlı su ile muamele edilmemeli. Çünkü tatlı su bu kapsülleri patlatır ve daha fazla zarar verir.”