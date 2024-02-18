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Marmara'da batan gemide hayatını kaybeden aşçı Zeynep Kılınç Adana'da toprağa verildi

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#Adana#Marmara Denizi#Gemi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 12:22

Marmara Denizi'nin güneybatısında su alarak batan kargo gemisinde hayatını kaybeden aşçı Zeynep Kılınç Adana'da toprağa verildi.

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Marmara Denizi açıklarında 15 Şubat'ta seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan ‘BATUHAN A’ isimli gemideki 6 mürettebatını kurtarma çalışması başlatıldı. Batan gemiye yapılan dalışta dün, mürettebattan birinin 56 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin, geminin aşçısı Zeynep Kılınç’a ait olduğu belirlendi. Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Kılınç’ın cenazesi, memleketi Adana’ya getirildi. .

Yakınları tarafından havalimanından alınan Kılınç’ın cenazesi, tören için Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü. Evlenip boşandığı ve çocuğu olmadığı öğrenilen Kılınç’ın, 3 yıldır gemilerde çalıştığı, aşçılığın yanı sıra birçok işe de yardım ettiği belirtildi. Kılınç’ın cenazesi, helallik alındıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi

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#Adana#Marmara Denizi#Gemi

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