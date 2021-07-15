Marmara için müjdeli haber: ‘Denize girin, balık yiyin’

Müsilaj felaketiyle mücadele için kurulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu’nun 2’nci toplantısı dün İstanbul’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında yapıldı. Toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan diğer şehirlerin belediye başkanları ve valileri ile bilim insanları katıldı. Bakan Kurum, toplantının ardından gazetecilere Marmara Denizi’ndeki son durumu şöyle özetledi:

MARMARA ÇOK DAHA TEMİZ

“Marmara Denizi bir ay öncesine göre çok daha temiz, çok daha sağlıklı bir hale geldi. Ortak akılla ve birlikte hareket etmemiz sayesinde Marmara’yı artık müsilajdan kurtarmış bir duruma geldik. Denetim sayımız 11 bin 536’ya ulaştı. 175 işletme ve 11 gemiye toplam 23.5 milyon lira ceza uyguladık. 52 işletmeyi faaliyetten men ettik.

YOK DENECEK KADAR AZ

Marmara’da deniz yüzeyindeki müsilajın kapladığı alan 3.5 hektara düşmüştür. Yok denecek kadar az bir seviyeye gerilemiştir. İlk 20 metrede artık müsilaj yok. Sonraki 10 metrede var. Yine dipten yüzeye doğru gidildiğinde ilk 30 metrede müsilaj kalmadı. Orta bölümde sıkışmış durumda. Bilim insanlarımıza göre Marmara’da yeni bir müsilaj oluşumu beklenmiyor.

DENİZE GİRİN, BALIK YİYİN

Toksikolojik ve patolojik analizleri yaptık ve olumsuz herhangi bir duruma rastlamadık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilirler, güven içerisinde balık yiyebilirler.”

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