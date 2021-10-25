Marmara Denizi’nde panik

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Ukrayna’dan Çin’e seyir halinde olan Panama bayraklı, 299 metre boyundaki dökme demir cevheri yüklü ‘Benitamou’ isimli gemi ile Barbados bayraklı, Bulgaristan’dan Mısır’a giden 172 metre boyundaki buğday yüklü ‘BC Vanessa’ isimli gemi, dün saat 06.10’da Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında çarpıştı. Aynı yöne seyir halinde olan iki geminin, bölgedeki yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı’na giriş yapmak üzere beklemek için demirleme bölgesine giderken çarpıştıkları öğrenildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘Nâzım Tur’, ‘Kurtarma-4’, ‘Kurtarma-15’ römorkörleri ile ‘KEGM-0’ ve ‘SEREN-2’ botları hemen bölgeye sevk edildi. Hasar alan iki gemi de acil olarak demirletildi.