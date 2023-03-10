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Marmara Denizi'nde balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

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#Marmara Denizi#Alabora#Balıkçı Teknesi
Marmara Denizinde balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 02:59

Bursa Gemlik’ten Marmara Denizi'ne açılan balıkçı teknesi kıyı şeridine döndüğü esnada alabora oldu. Teknede bulunan 3 kişiden ikisi kurtarılırken, kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı.

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Gemlik’ten Marmara Denizi'ne balıkçı teknesiyle açılan 3 kişi, kıyı şeridindeki balıkçı barınağına döndüğü esnada teknenin alabora olmasıyla sular altında kaldı. Kısa sürede batan teknede bulunan iki kişi, çevredeki vatandaşlar ve sahil güvenlik ekipleri tarafından çıkartılarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Teknede bulunduğu ve denize düştüğü öne sürülen 3. kişinin bulunması için sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar arama çalışması başlattı. Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

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#Marmara Denizi#Alabora#Balıkçı Teknesi

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