Marmara Denizi kızıla büründü



Tek hücreli organizmaların aşırı derecede üredikten sonra toplu halde su yüzüne çıkmaları ve artan hava sıcaklıklarından kaynaklanan biyolojik bir mevsimsel olay olarak nitelendirilen ALG patlaması, Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi kıyısını kızıla boyadı. Sucul ekosistemlerde bir veya birkaç ALG türünün, besin maddelerinin ortamdaki yoğunluklarının artmasına bağlı olarak popülasyonlarının artması, sudaki oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ölerek su yüzeyini kızıl bir görünüme sokmasıyla meydana gelen olayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

"ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer, "Her yıl Nisan sonları ve Mayıs ayının başlarında denizde gördüğümüz normal doğadaki mevsimsel bir durumdur. ALG patlaması dediğimiz planktonların denizde oksijen çoğalmasıyla gel-git olayından ötürü genelde körfezlerde ve kıyı sularımızda görülür. Yaklaşık bir ay kadar sürer. Gel-git olaylarında ve denizin kendisine gelmesiyle oluşur. Endişe verici bir durum yoktur. Doğal, mevsimsel bir durumdur" dedi.