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İSTANBUL (AA)
Haber Giriş: 26.06.2020 - 10:37,Son Güncelleme:

Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor

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Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Bölgede kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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