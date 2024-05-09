Marmara Belediyeler Birliği yeni başkanı Bozbey oldu

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Ortak teamül gereği, çoğunluğun olduğu partiden tek aday gösterilen Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 215 oyla 2 yıllığına yeni Marmara Belediyeler Birliği Başkanı oldu. 5 yıldır MBB başkanlığını yürüten Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın görevini Bozbey’e devretti. 6’sı büyükşehir olmak üzere 11 şehirden 190’ın üzerinde üyesi bulunan MMB’nin Olağan Seçim Toplantısı, dün İstanbul İntercontinantel’de gerçekleştirildi.

Başkanlık Divanı’na en tecrübeli üye sıfatıyla Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün başkanlık yaptı. Ortak teamül gereği, çoğunluğun olduğu partiden Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tek aday gösterildi. Bozbey, kapalı oy sistemi ile yapılan seçimde 215 oyla 2 yıllığına yeni Marmara Belediyeler Birliği Başkanı oldu. Genel Sekreterlik görevine de Cemil Arslan getirildi. 5 yıldır MBB başkanlığını yürüten Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da dün görevini Bozbey’e devretti.