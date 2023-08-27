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Marmara Adası açıklarında tekne kazası! Seyfi Sercan yaşamını yitirdi

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#Balıkesir#Marmara#Deniz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 15:30

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında fırtınaya yakalanıp alabora olan teknede Seyfi Sercan Kalyoncu (38) hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Marmara Adası açıklarında meydana geldi. Çınarlı Mahallesi limanından kiraladıkları tekneyle gezintiye çıkan 4 arkadaş fırtınaya yakalandı. Bir süre sonra tekne, alabora oldu. Limandaki diğer tekne sahipleri, durumu fark edip, yardım için bölgeye gitti.

4 kişi, sudan çıkarılıp, limana getirildi. Baygın halde bulunan ve yaralandığı belirlenen Seyfi Sercan Kalyoncu, çağırılan ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kalyoncu, doktorların tüm çabasına karşın sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Balıkesir#Marmara#Deniz

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