Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte market açılış ve kapanış saatleri

Marketlerin kaçta açıldığı ve kaçta kapandığı merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni tedbirler geçtiğimiz günlerde açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detayları belli olan bu tedbirler içerisinde market çalışma saatleri ile ilgili açıklama da yer alıyor. Marketler artık saat 10.00 itibari ile açılıyor. İşte detaylar

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.