Marketler saat kaçta açılıyor? 20-21 Şubat hafta sonu marketlerin açılış ve kapanış saati

Marketin saat kaçta açıldığı, pazar günü devam edecek olan kısıtlama öncesi gündeme geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında hafta sonu marketlerin 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olacağı duyuruldu. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yasa taslağı ile zincir marketlerin pazar günü saat 11.00’den önce açılmayacağı gündemde yer alan diğer konulardan oldu.

HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelgede, market, bakkal, kuruyemişçi, fırın gibi yerlerin çalışma saatleri açıklandı. Buna göre, cumartesi ve pazar günleri bu iş yerleri 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

MARKETLER İÇİN YENİ ADIM

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yasa taslağı, Meclis’te kabul edilirse, perakende ticaretin kuralları değişecek. On binlerce şubesi bulunan zincir marketlerde mobilya, cep telefonu, televizyon satışı yasaklanacak. Ancak bu ürünler söz konusu marketlerin internet sitesi üzerinden satılmaya devam edecek. Zincir marketler pazar günü saat 11.00’den önce açılmayacak.

‘Perakende Ticaretin Düzenlenmesine İlişkin Kanun’da değişiklik öngören yasa taslağı ile perakendenin kuralları değişiyor. AB’de 1 Kasım 2021’de yürürlüğe girecek olan yeni kurallara uyum amacıyla hazırlanan yasa taslağı tarafların görüşüne sunuldu. Yaklaşık iki yıldır üzerinde çalışılan taslak, 4 Şubat’ta taraflara gönderilirken 15 Şubat’a kadar görüşlerin verilmesi istendi.