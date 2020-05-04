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Haber Giriş: 04.05.2020 - 15:19,Son Güncelleme:

Maria Dilek Gladkikh kimdir?

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Maria Dilek Gladkikh kimdir?
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Türkiye'de katıldığı televizyon programları ile adından söz ettiren Maria Dilek Gladkikh, son günlerde biyografisi ile gündemde yer almaya devam ediyor. Rus anne ve Türk babanın kızı olan Maria Dilek Gladkikh, ekran başındaki birçok kişinin biyografisi ile araştırdığı isim oldu. Peki, Maria Dilek Gladkikh kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Maria Dilek Gladkikh Moskova Devlet Üniversitesinde Televizyonculuk okudu. Annesi Rus, babası Türk'tür. Maria Dilek Gladkikh kendisi ile ilgili merak edilenleri instagram hesabından paylaştı: 

"Babamı hiç tanımadım, fotoğraflarda gördüm sadece. 11 yaşına kadar Türkçe bilmiyordum, kan çekiyor ama Türkçe'yi tamamen kendim öğrendim. Türkiyede hiç yaşamadım. “Rusya24” kanalının Haber Spikeriyim. Stüdyo’da neler oluyor? Yayınların perde arkasını gösteriyorum. Rusça, İngilizce, İspanyolca biliyorum. Arapça ve Portekizce öğreniyorum şimdi. Bu dilleri nasıl öğrendim? Taktiklerimi paylaşıyorum"  

Maria Dilek Gladkikh, son olarak Türk toplumunda en çok kullanılan jest ve mimikler adlı bir video paylaştı. 

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