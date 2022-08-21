Mardin'deki kazada şehit olan polisi memuru, memleketine uğurlandı

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Gaziantep’te kazaya müdahale eden ekiplerin arasına dalarak 16 kişinin ölümüne, 21 kişinin ise yaralanmasına neden olan otobüsün 21 Aralık 2017’de Şanlıurfa merkezde bir ambulansa çarptığı, 3’ü sağlık çalışanı, biri polis ve diğerleri hasta ve hasta yakını olmak üzere 6 kişinin yaralanmasına neden olduğu öğrenildi. Kazada İhlas Haber Ajansında çalışan 2 muhabir ile birlikte 4 sağlık çalışanı ve 3 itfaiye eri de hayatını kaybetti.



KAZAYA MÜDAHALE EDENLERE TIR ÇARPTI: 20 ÖLÜ



Mardin'in Derik ilçesinde Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan akaryakıt istasyonu yakınındaki kaza dün meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen gübre yüklü TIR, freni boşalınca 2 araca çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de kaza yerinde toplanarak ekiplerin çalışmasını takip etti. Kazayla ilgili görevliler çalışmalarını sürdürürken, saat 17.30 sıralarında ise sürücüsünün ismi öğrenilemeyen gübre yüklü başka TIR, hızla kalabalığın arasına daldı. Kaza yerinde bulunanlar, panik ve korku içinde kaçışmaya çalışırken TIR, apartmana çarparak durdu.

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Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ekibi sevk edildi. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Yaralıların tedavileri, kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, yol ise temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.



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İlk kazaya müdahale edenler arasında bulunan ve şehit olan polis memuru Yahya Ergin için Mardin’de uğurlama töreni düzenlendi. Şehit polis memuru Ergin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Mardin Havalimanı'na getirildi. Törene Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş ve şehidin ailesi ile mesai arkadaşları katıldı. Törende şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, dua etti. Şehidin eşi ve görev arkadaşları, tören sırasında gözyaşı döktü. Törenin ardından şehit polisin cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında askeri uçağa konularak Çanakkale'ye gönderildi.

Mardin’in Derik ilçesinde iki TIR’ın neden olduğu kazada hayatını kaybeden 20 kişiden İsa Ayebe (40), İrfan Aktaş (40) ve İbrahim Has (75), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Mahmut Demirtaş ve Kaymakam Evren Çakır’ın da katıldığı cenaze töreninden sonra Derik İlçe Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

