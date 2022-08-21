Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Mardin'deki kazada şehit olan polisi memuru, memleketine uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Trafik#Kaza
Mardindeki kazada şehit olan polisi memuru, memleketine uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 09:49

Dün Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen kazalar Türkiye'yi yasa boğdu. Gaziantep’te kazaya müdahale eden ekiplerin arasına dalarak İhlas Haber Ajansının 2 muhabiri, 4 sağlık çalışanı ve 3 itfaiye eri olmak üzere toplam 15 kişinin ölümüne, 31 kişinin ise yaralanmasına neden olan otobüsün daha önce de sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Mardin'in Derik ilçesinde, 2 TIR’ın neden olduğu ve 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı kazada şehit olan polis memuru Yahya Ergin’in (33) cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çanakkale’ye gönderildi.

Haberin Devamı

Gaziantep’te kazaya müdahale eden ekiplerin arasına dalarak 16 kişinin ölümüne, 21 kişinin ise yaralanmasına neden olan otobüsün 21 Aralık 2017’de Şanlıurfa merkezde bir ambulansa çarptığı, 3’ü sağlık çalışanı, biri polis ve diğerleri hasta ve hasta yakını olmak üzere 6 kişinin yaralanmasına neden olduğu öğrenildi. Kazada İhlas Haber Ajansında çalışan 2 muhabir ile birlikte 4 sağlık çalışanı ve 3 itfaiye eri de hayatını kaybetti.

KAZAYA MÜDAHALE EDENLERE TIR ÇARPTI: 20 ÖLÜ

Mardin'in Derik ilçesinde Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan akaryakıt istasyonu yakınındaki kaza dün meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen gübre yüklü TIR, freni boşalınca 2 araca çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de kaza yerinde toplanarak ekiplerin çalışmasını takip etti. Kazayla ilgili görevliler çalışmalarını sürdürürken, saat 17.30 sıralarında ise sürücüsünün ismi öğrenilemeyen gübre yüklü başka TIR, hızla kalabalığın arasına daldı. Kaza yerinde bulunanlar, panik ve korku içinde kaçışmaya çalışırken TIR, apartmana çarparak durdu.

Haberin Devamı

İlgili haber

Zincirleme felaket Gaziantep ve Mardinde trafik kazası: 35 ölü, 57 yaralıZincirleme felaket! Gaziantep ve Mardin'de trafik kazası: 35 ölü, 57 yaralıHaberi görüntüle

Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ekibi sevk edildi. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Yaralıların tedavileri, kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, yol ise temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Mardindeki kazada şehit olan polisi memuru, memleketine uğurlandı

İlk kazaya müdahale edenler arasında bulunan ve şehit olan polis memuru Yahya Ergin için Mardin’de uğurlama töreni düzenlendi. Şehit polis memuru Ergin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Mardin Havalimanı'na getirildi. Törene Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş ve şehidin ailesi ile mesai arkadaşları katıldı. Törende şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, dua etti. Şehidin eşi ve görev arkadaşları, tören sırasında gözyaşı döktü. Törenin ardından şehit polisin cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında askeri uçağa konularak Çanakkale'ye gönderildi.
Mardindeki kazada şehit olan polisi memuru, memleketine uğurlandı
MARDİN'DE KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERDEN 3’Ü TOPRAĞA VERİLDİ

Haberin Devamı

Mardin’in Derik ilçesinde iki TIR’ın neden olduğu kazada hayatını kaybeden 20 kişiden İsa Ayebe (40), İrfan Aktaş (40) ve İbrahim Has (75), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Mahmut Demirtaş ve Kaymakam Evren Çakır’ın da katıldığı cenaze töreninden sonra Derik İlçe Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mardindeki kazada şehit olan polisi memuru, memleketine uğurlandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi