Mardin'de YKS'ye girecek öğrenciyi taşıyan araç alev aldı

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Olay , Mardin Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mardin istikametine giden 47 DA 889 plakalı araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alev alan araç söndürüldü.

Araçta bulunan öğrenci, başka bir otomobille sınava gireceği okula götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.