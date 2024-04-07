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Mardin'de TIR'ın çarptığı otomobilde 3 yaşındaki Şerzan öldü, 4 kişi yaralandı

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#Mardin#TIR#Kaza
Mardinde TIRın çarptığı otomobilde 3 yaşındaki Şerzan öldü, 4 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 19:22

Mardin'in Nusaybin ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan 3 yaşındaki Şerzan Botan Abay yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu üzerinde bulunan Aydınlar konaklama tesisleri mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 AS 423 plakalı TIR, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 DRB 857 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobildeki Mehmet Esir Abay (42), Helin Abay (29), Berivan Abay (32), Alan Berken Abay (6) ve Şerzan Botan Abay, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Şerzan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

TIR şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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#Mardin#TIR#Kaza

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