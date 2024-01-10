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Mardin'de soygun girişimi! Kendilerine engel olmak isteyen kuyumcuyu vurdular

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#Mardin#Soygun#Kuyumcu
Mardinde soygun girişimi Kendilerine engel olmak isteyen kuyumcuyu vurdular
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 13:29

Mardin'de kuyumcuya girip, soygun girişiminde bulunan 3 kişi, kendilerine engel olmak isteyen iş yeri sahibi Sezai Aslan'ı tabancayla vurdu. Kar maskeli 3 şüpheli kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

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Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Şanlıurfa Caddesi'nde bir kuyumcuya giren kar maskeli 3 kişi, altınları almaya kalkıştı. İş yeri sahibi Sezai Aslan, engel soygunculara engel olmaya çalıştı. Arbede sırasında şüphelilerden 1'i tabanca ile Aslan'a ateş açtı. Aslan bacağından yaralanırken, 3 şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, tedavi altına alındı Güvenlik kameraları inceleyip, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mardinde soygun girişimi Kendilerine engel olmak isteyen kuyumcuyu vurdular

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#Mardin#Soygun#Kuyumcu

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