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AA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 23:01 | Son Güncelleme:

Mardin'de iki PKK'lı terörist teslim oldu

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Mardin'de iki PKK'lı terörist teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), biri kadın iki PKK'lı teröristin Mardin'de teslim olduğunu bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), biri kadın iki PKK'lı teröristin Mardin'de teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları sayesinde terör örgütü PKK militanlarının teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Biri erkek biri kadın olmak üzere 2 PKK'lı terörist daha Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakolumuza gelerek teslim oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

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