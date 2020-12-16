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Mehmet Ali DİNLER/DHA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 16:52 | Son Güncelleme:

Mardin'de dehşet anları: 1'i uzman çavuş 2 yaralı...

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Mardin'de dehşet anları: 1'i uzman çavuş 2 yaralı...
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i uzman çavuş 2 kişi yaralandı. 

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe'ye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Mersin'de görevli olan ve izne gelen uzman çavuş M.A. ile akrabası M.A., kavgada vurularak, yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kavgaya karışan ve silah kullananların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. 

Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga 1'i uzman çavuş 2 yaralı
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