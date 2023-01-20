Mardin’de, cipteki Iraklı 5 kişinin öldüğü katliam termal kamerada

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Olay, 19 Ocak günü saat 00.30 sıralarında uluslararası İpekyolu’nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yakınlarını ziyaret etmek ve Diyarbakır’da muayene için randevu aldıkları hastaneye gelmek için Irak’ın Duhok kentinden çıkan akraba 5 kişinin içinde bulunduğu cip, hafif ticari araçtaki 2 kişi tarafından takibe alındı. Bir süre sonra ticari araçtan cipe ateş açıldı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği cipin araçla önünü kesen saldırganlar, aşağı indi. Cipin yanına giden saldırganlar, içindekileri kurşun yağmuruna tutup, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa’nın (69) hayatını kaybettiği belirlendi. Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.

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Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kamera kayıtlarından kimlikleri tespit edilen M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin, ifadelerinde olayı soygun için gerçekleştirdiklerini itiraf ettikleri belirtildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda M.Y. ve Z.K. de gözaltına alındı. Şüphelilerin Oğuz Jandarma Karakolu’ndaki ifade işlemleri devam ederken, olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edilerek Irak’ın Duhok kentine gönderildi.

SALDIRI TERMAL KAMERADA

Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganların takibe aldıkları cipin peşinden bir dinlenme tesisine girdikleri görüldü. Aradan yaklaşık 20 dakika geçtikten sonra hafif ticari aracın alandan ayrıldığı tespit edildi.

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Termal kamera görüntüsünde de şüphelilerin hafif ticari araçla önünü kestikleri cipin sağında ve solunda bulundukları, saldırının ardından araçlarına binerek hızla uzaklaştıkları görüldü. Şüphelilerin olayın ardından 00.38’de bir akaryakıt istasyonundan yakıt da aldıkları kameraya yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.