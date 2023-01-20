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Kaza değil cinayet! Türk mimar Malta'da hayatını kaybetti, kan donduran detaylar...

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#Pelin Kaya#Malta#Trafik Kazası
Kaza değil cinayet Türk mimar Maltada hayatını kaybetti, kan donduran detaylar...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 08:21

Malta'da yaşayan 30 yaşındaki iç mimar Pelin Kaya'yı aracı ile ezen Fransız asıllı saldırgan, kaza sonrası yerde yatan yaralı kadına taşla saldırdı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırganın 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.

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Bir süredir Malta'da yaşayan ve 'Onepercent in Birkirkara' isimli mobilya firmasında iç mimar olarak çalışan Türk vatandaşı Pelin Kaya arkadaşları ile doğum gününü kutladığı restorandan ayrılırken vahşi bir cinayete kurban gitti.

ARACIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADINA ÇARPTI

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, adının 'Jeremie Camilleri' olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Fransız kökenli Malta vatandaşı aracının kontrolünü kaybederek kaldırımda yürüyen Pelin Kaya'ya çarparak genç kadını ezip geçti.

Kaza değil cinayet Türk mimar Maltada hayatını kaybetti, kan donduran detaylar...

BMW marka otomobilini kontrolsüz bir şekilde hızlı sürdüğü görülen adam 30 yaşındaki genç kadına çarptıktan sonra bölgedeki bir restoranın vitrinine vurarak durabildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde tamamen siyah giyinmiş olan Jeremie Camilleri'nin aracından indiği ve caddenin karşısına geçerek kameranın görüş alanından çıktığı görülüyor.

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YERDE YATAN YARALI KADINA TAŞLA SALDIRDI

Ancak kan donduran gelişmeler tam da bu andan sonra yaşandı...

Görgü tanıkları saldırganın aracından indikten sonra caddenin karşısına geçtiğini ve yerde yaralı halde yatan Pelin Kaya'ya taşla saldırdığını anlattı.

Olay yerindeki tanıklar genç kadına yardım etmek istese de saldırgan onları da engelleyerek çevresindekilere tehditler savurdu.

Kaza değil cinayet Türk mimar Maltada hayatını kaybetti, kan donduran detaylar...

POLİS ŞOK TABANCASI İLE DURDURDU, GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

The Malta Independent gazetesi polisin kısa bir süre sonra olaya müdahale ettiğini ve saldırganı şok tabancası ile durdurduğunu yazdı.

Ambulansla Mater Dei Hastanesi’ne kaldırılan Pelin Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı ve 30. yaş gününü kutladığı akşam hayatını kaybetti.

BU KARIŞTIĞI İLK OLAY DEĞİL

Kaza sonrası yapılan testlerde Camilleri’nin aşırı derecede alkol ve kokain aldığı tespit edildi. Toulouse doğumlu 33 yaşındaki saldırganın daha önce hırsızlık suçundan ceza aldığı ve şartlı olarak tahliye edildiği öğrenildi.

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MaltaToday gazetesi Camilleri’nin Maltalı bir baba ile Fransız bir annenin oğlu olduğunu ve adamın 2007 yılından beri Malta'da kaldığını belirtirken Times of Malta gazetesi saldırganın bölgede kötü bir şöhrete sahip olduğunu yazdı. Mahalle sakinleri adamın sokakta genç kadınları taciz ettiğini ve yaşlı insanları darp ettiğini öne sürdü.

Kaza değil cinayet Türk mimar Maltada hayatını kaybetti, kan donduran detaylar...

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Pelin Kaya'nın İstanbul'da yaşayan ailesi aldıkları acı haberle yıkılırken genç kadının sosyal medyada paylaştığı son mesaj ortaya çıktı.

Kaya, 8 Ocak'ta Facebook'taki bir grup üzerinden ev arkadaşı aradığını duyurmuş ve "Merhaba. Bayan ev arkadaşı arıyorum. Gzira'da yaşıyorum. Dairede 2 yatak odası ve ortak banyo var. Şubat ayının ortalarında satışa sunulacak. İlgileniyorsanız lütfen benimle iletişime geçin" ifadelerini kullanmıştı.

Kaza değil cinayet Türk mimar Maltada hayatını kaybetti, kan donduran detaylar...

KAZA DEĞİL CİNAYET

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Öte yandan genç kadının öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasına Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği yetkilileri de katıldı. Hakim saldırganın kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Duruşma ile ilgili bilgi veren polis müfettişi Keith Zahra, "Bu basit bir trafik kazası değil, kasten işlenmiş bir cinayet." ifadelerini kullandı. Polis saldırgan ve Pelin Kaya'nın birbirlerini tanımadığını açıkladı.

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#Pelin Kaya#Malta#Trafik Kazası

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