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Mardin’de 2 haftalık eylem yasağı

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#Mardin Valiliği#Eylem#Yasak
Mardin’de 2 haftalık eylem yasağı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 13:53

Mardin Valiliği, kent genelinde 13 Şubat’tan itibaren 2 hafta süreyle her türlü toplanma, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting yapma, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada; kent genelinde gerçekleştirilebilecek açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant çma, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi ve benzeri eylem ve etkinlikler ile bu eylem ve etkinliklere destek vermek amacıyla gelen kişi ile araçların il sınırlarına girişinin 13 Şubat Pazartesi günü saat 00.01’den itibaren 27 Şubat Pazartesi günü saat 24.00'e kadar yasaklandığı kaydedildi. 

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#Mardin Valiliği#Eylem#Yasak

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