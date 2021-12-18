Maraton bitti

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Meclis Genel Kurulu’na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar görüşmeyi gruplarının başında izledi.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Genel Başkan Vekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım da AK Parti grubuna liderlik yaptı. Gece yarısı yapılan oylamada 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi için 524 milletvekili oy kullandı. 197 ret oyuna karşı 327 oyla Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi. Bütçe üzerine değerlendirmeler özetle şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sıkıntıları, sorunları, aksayan tarafları kesinlikle görmezden gelmiyoruz. Alnımız ak, başımız dik. Dün olduğu gibi bugün de yarın da asgari ücretlimizi de memurumuzu da işçimizi de emeklimizi de enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Devletimiz dimdik ayaktadır. (Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Akli melekelerini kaybetmiş bir şahıs” tweeti) Biz burada bütçe görüşmelerine devam ederken Kılıçdaroğlu, tweet molası vermiş. Yaş aldıkça olgunlaşmasını beklersiniz insanoğlunun. Attığı tweetle kendisini tarif etmiş anlaşılan.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğiz. Ekonomik OHAL gibi bir laf haddi aşan sözdür, kimsenin aklından geçmesin.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Demirel, “Borç yiğidin kamçısı” derdi. Biz borç yiğidin kamçısı demiyoruz. Aldığın borcu, dış kaynakları verimli şekilde kullandığın takdirde refah seviyen artar. Her şeye rağmen Türkiye ekonomisi ihracatta tarihi rekorlar kırıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi: Piyasaya TL veriyorsunuz, bu dövize yöneliyor. Böyle bir devridaim sürüyor. İyi ki CHP’li belediyeler var ve insanlara ucuz ekmek veriyorlar.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici: Kadük olmuş bütçedir bu, bütçe olma vasfını kaybetmiştir. Partilerimiz farklı ama kaderimiz ortak. Ortada bir yanlış yapılıyorsa bunu söylemekten muradımız birlikte çözüm aramaktır. Meclis’te bir yangın çıksa bu partiye şu kadar değer, bu partiye bu kadar değer diye bir şey yok. Hepimizi yakıyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: Türk milleti asil ve alicenap bir millettir. İnsanımıza hatırını sorunca “Allah’a şükür, iyiyim” der, esnafımıza işlerin nasıl olduğunu sorunca ‘Allah bin bereket versin, bugünümüze şükür’ cevabını verir ama insanımızın omuzuna çöken ağırlığın, yüklendiği külfetin samimiyetle farkındayız. Asgari ücret ile işveren yükünün 450 lira azaltılmasından MHP ziyadesiyle memnun olmuştur.

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HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş: Bu getirdiğiniz bütçe halkın değil, iç güçlerinizin rant bütçesidir.

BAHÇELİ’YE AK PARTİLİ VEKİLLERDEN SELAM

Meclis Genel Kurulu’nda 2022 yılı merkezi yönetim bütçe görüşmelerinin son gününe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım da katıldı. Hükümet adına komisyon sıralarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin oturduğu Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop yönetti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, oturuma ilk gelen lider oldu. Genel Kurul’un açılışından önce henüz hiçbir milletvekili gelmemişken dakikalar önce MHP Grubu ile birlikte salona giren Bahçeli’yi AK Partili birçok vekil yanına giderek selamladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise oturumun açılması ile birlikte salona girişinde partili vekillerin alkışları ile karşılandı.

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KAVGAYI ZOR AYIRDILAR

Bütçe görüşmelerinin 11. gününde söz alan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, 10 dakikalık konuşmasının büyük bölümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li milletvekilleri ve CHP’yi hedef aldı. Ayvazoğlu’nun ağır sözleri üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, salondaki tüm CHP milletvekilleri için 2’şer dakika söz istedi. Meclis Başkanvekili Haydar Akar da bu talebi olumlu karşılayınca, iktidar ve muhalefet vekilleri arasında gerginlik çıktı. Önce MHP ve CHP arasında tartışmalar yaşandı. Bu sırada AK Parti Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu ile İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP sıralarındaki Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın üzerine yürüdü. Kavgayı araya giren erkek milletvekilleri ayırdı.

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KILIÇDAROĞLU 73 YAŞINDA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün 73 yaşına girdi. 17 Aralık 1948 doğumlu Kılıçdaroğlu için Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında küçük bir doğum günü kutlaması yapıldı. Bütçe görüşmelerine verilen ara sırasında CHP yöneticileri, CHP grubunda Kılıçdaroğlu için pasta kesip doğum gününü kutladılar.

GECE 02.00’DE ‘EY SEVGİLİ’ ŞİİRİ

Bütçe kanun teklifinin son maddesinde söz alan AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, saat 02.00’de 10 dakikalık konuşma süresi boyunca şiir okudu. Konuşmasına, “Gerginliğimizin bir nebze azaltılması kabîlinden bir ay önce Rahmetirahman’a tevdi ettiğimiz büyük şair Sezai Karakoç’u anma istiyorum” diyen Mesten, Karakoç’un “Ey Sevgili” adlı şiirini okudu.

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