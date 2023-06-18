Maraton başladı

Haberin Devamı

3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu sınav 165 dakika sürdü. Üniversite hayaliyle ter döken adaylar için ilk maraton 13.00’te sona erdi. 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulanan TYT oturumunda 465 bin 18 kişi görev aldı.

DAKİKALARLA KAÇIRDILAR

Sınav binalarına saat 10.00’dan sonra kimse alınmadı. Bazı adaylar sınava son anda yetişirken bazıları dakika farkıyla hayalinden vazgeçmek zorunda kaldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay’da YKS’ye geç kalan ve yanlış okula giden 13 öğrencinin sınava yetiştirildiğini söyledi.

Sınava geç kalan adaylar adeta maraton koşucusu gibiydi.

BUGÜN 2 SINAV VAR

Haberin Devamı

Şimdi sırada bugün uygulanacak Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabacı Dil Testi (YDT) var. AYT sabah 10.15’te, YDT ise 15.45’te başlayacak.