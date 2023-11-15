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Mantar toplayan çiftçiye sürpriz: Toprağa gömülü halde buldu, incelemeye alındı

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#Mantar#Gök Taşı#Muş
Mantar toplayan çiftçiye sürpriz: Toprağa gömülü halde buldu, incelemeye alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 09:55

Muş’ta çiftçilik yapan bir vatandaş, mantar toplamak için çıktığı araziden irili ufaklı yaklaşık 20 adet gök taşı topladı. Çiftçi, tarlada bulduğu taşları incelemek için Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek’e getirdi. İlk incelemelerin ardından gök taşı olma ihtimali yüksek olan taşlar için detaylı inceleme yapılmasına karar verildi.

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Korkut ilçesine bağlı Yünören köyünde yaşayan ve çiftçilik işiyle uğraşan Hıyasettin Senem, mantar toplamak için araziye çıktı. Arazide bir süre mantar aradıktan sonra tarlasını kontrole giden Senem'in tesadüfen gördüğü taşlar dikkatini çekti.

Mantar toplayan çiftçiye sürpriz: Toprağa gömülü halde buldu, incelemeye alındı

DETAYLI İNCELEME YAPILACAK

Toprağa gömülü taşı tek başına çıkaramayınca amcasından yardım isteyen Senem, kazma kürek yardımı ile topraktan çıkardıkları taşı traktör yardımı ile köye getirdi.

Mantar toplayan çiftçiye sürpriz: Toprağa gömülü halde buldu, incelemeye alındı

Senem, tarlada bulduğu taşları incelemek için Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek’e getirdi. İlk incelemelerin ardından gök taşı olma ihtimali yüksek olan taşlar için detaylı inceleme yapılmasına karar verildi.

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Mantar toplayan çiftçiye sürpriz: Toprağa gömülü halde buldu, incelemeye alındı

Birkaç yöntem ile taşların gök taşı olabileceğini söyleyen Dölek, 2 vatandaşın tarlalarında buldukları ve kendilerine göre de farklı gelen 2 kayaç grubunu kendilerine getirdiklerini belirterek, “Gök taşı olduğundan şüpheleniyorlar. Çünkü bu aralar çok yoğun bir şekilde gök taşının düşmesine şahit olduk. Basit birkaç deney uygulayarak taşların yapılarıyla ilgili fikir edinmeye çalıştık ama kesin sonuçlar taşlara ait ufak numunelerin jeoloji laboratuvarlarında incelenmesiyle daha net, kesin bilgiler alınır. Vatandaşlarımızın akıllarında soru işaretini böylece kaldırmış oluruz” dedi.

Mantar toplayan çiftçiye sürpriz: Toprağa gömülü halde buldu, incelemeye alındı

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#Mantar#Gök Taşı#Muş

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