Mansur Yavaş'tan başı boş köpeklere ilişkin açıklama

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, engelli vatandaşlar ve aileleri ile Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda bir araya geldi. Engelli vatandaşlar ve aileleri ile görüşen Yavaş, onların sorun ve şikayetlerini dinledi. Mansur Yavaş, programın ardından yaptığı açıklamada, başıboş sokak köpekleri sorununa ilişkin konuştu. Daha çok barınak yapılması gerektiğini belirten Yavaş, hayvanseverlerin masraflarını Büyükşehir Belediyesi'nin karşıladığı barınaklarda sokak köpeklerini besleyebileceğini söyledi.

'SAHİPSİZ HAYVAN OLMASIN'

Kısırlaştırma yöntemiyle sokak hayvanı popülasyonunun azaltılamayacağını bildiren Yavaş, "Bir yandan kısırlaştırmalara devam edeceğiz; ama bir yandan da mutlaka sokaktakileri barınaklara alıp orada misafir edeceğiz. Hayvanseverler de elini taşın altına koysun, biz de destek oluruz. Sahiplensinler, sahipsiz hayvan olmasın. Hayvanseverler istedikleri gibi baksın ve ilgilensin. Bu popülasyonla başka türlü baş etmek mümkün değil. Ben bunu daha önce söylediğimde muhalif çevreler, 'Çaresizliğini ilan etti' dedi. Bütün Türkiye aynı durumda. Gelin hep beraber toparlayalım bu işi. Sanıyorum, Meclis'te de bununla ilgili bir kanun çıkacak. Ne kadar kısırlaştırırsanız kısırlaştırın, şu aşamada önü alınamayacak gibi görünüyor" diye konuştu.