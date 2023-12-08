Ankara'da 10 yaşındaki Tunahan'a köpekler saldırdı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama: Soruşturma açıldı

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Olay, saat 10.30 sıralarında Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde meydana geldi. 1 ay önce ailesi ile Sakarya'dan Ankara'ya taşınan Tunahan Yılmaz, Kafkas Ortaokulu'nun yanındaki boş arazide başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Mahalle sakinlerince kurtarılan Tunahan, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tunahan, yoğun bakımda tedaviye alındı.

BAKAN YERLİKAYA: SORUŞTURMA AÇILDI

Bakan Yerlikaya mesajında "Ankara İli, Keçiören İlçesi, Kafkas Mahallesi’nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi T.Y. adlı çocuğumuzun, başı boş köpeklerce saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine; Olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır. Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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