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Ankara'da 10 yaşındaki Tunahan'a köpekler saldırdı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama: Soruşturma açıldı

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#Köpek#Saldırı#Bakan Yerlikaya
Ankarada 10 yaşındaki Tunahana köpekler saldırdı Bakan Yerlikayadan açıklama: Soruşturma açıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2023 14:12

Ankara'da okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz (10), ağır yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır" dedi.

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Olay, saat 10.30 sıralarında Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde meydana geldi. 1 ay önce ailesi ile Sakarya'dan Ankara'ya taşınan Tunahan Yılmaz, Kafkas Ortaokulu'nun yanındaki boş arazide başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Mahalle sakinlerince kurtarılan Tunahan, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tunahan, yoğun bakımda tedaviye alındı.

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BAKAN YERLİKAYA: SORUŞTURMA AÇILDI

Bakan Yerlikaya mesajında "Ankara İli, Keçiören İlçesi, Kafkas Mahallesi’nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi T.Y. adlı çocuğumuzun, başı boş köpeklerce saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine; Olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır. Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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#Köpek#Saldırı#Bakan Yerlikaya

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