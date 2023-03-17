Mansur Yavaş'tan '5 lider vekil' olsun mesajı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 6’lı Masa’nın cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yaşanan krize ilişkin Habertürk'te katıldığı programda açıklamalarda bulundu. 6’lı Masa’daki 5 lider CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığında ortaklaşmışken, İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ismini masaya getirmiş ve bu durum masada krize yol açmıştı. Görüşmeler sonucunda İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olmalarıyla kriz aşılmıştı.

Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"BİZ BAŞARILI OLDUK Kİ CUMHURBAŞKANLIĞINDA İSMİMİZ GEÇTİ"

Meral Hanım beni aradı, 'Mansur Başkan ben senin ve Ekrem Bey'in ismini verdim' dedi. Siyasette zaman zaman krizler yaşıyor. Millet İttifakı'nın belediye başkanı olarak asla onların kırılmasını istemem. Biz hepsine 'sayın genel başkanımız' diye konuşuyoruz. Gerçekten hak ediyorlar. Böyle bir kurgu kurdular, sonuçta kazanıldı. Kentlerin çok daha güzel yönetilebileceğini ispat ettik. 11 büyükşehirde oy oranların, seçildikleri oy oranlarının üstünden belli bu. Herşey bir yana Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanı başarılı bulunuyor ki, Cumhurbaşkanlığına aday gösteriliyor. Bu yolu açan bize Millet İttifakı.

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"BEN GENEL BAŞKANLARIN MİLLETVEKİLİ OLMASINI İSTERİM"

Sayın Akşener büyük teveccüh gösterdi. Biz devam etmesi gerektiğini düşünüyorduk. Sayın Akşener dedi ki, 'O zaman elinizi taşın altına sokacaksınız, uzlaşma bu şekilde gerçekleşir' dedi. Bizim makam mevki derdimiz yok. Ankara, İstanbul belediye başkanlıkları güzel makamlar. Sayın Akşener'in arzusu üzerine 'Sizin orada olmanız, yönetimde etkili şekilde vatandaşla kurduğunuz bağın devam etmesi gerekir' dedi. Bu da uygun bulundu. Meral Hanım önerdi, sayın genel başkanımız da kabul etti. Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın.