Manisa'da yolcu otobüsü tankere çarptı: 21 yaralı! Otobüs şoförü gözaltına alındı

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Kaza, sabah saatlerinde Ankara-İzmir kara yolundaki kavşakta meydana geldi. Hacı G.'nin (58) kullandığı yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Kudret Ç. (44) yönetimindeki yakıt tankerine arkadan çarptı.

Kazada, otobüsteki 4'ü çocuk, 21 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tankerin boş olduğu öğrenilirken, otobüs şoförü Hacı G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.