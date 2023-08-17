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Manisa'da yolcu otobüsü tankere çarptı: 21 yaralı! Otobüs şoförü gözaltına alındı

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#Manisa#Salihli#Trafik Kazası
Manisada yolcu otobüsü tankere çarptı: 21 yaralı Otobüs şoförü gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 15:51

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsünün boş yakıt tankerine çarptığı kazada 4'ü çocuk, 21 kişi yaralandı. Otobüs şoförü Hacı G. gözaltına alınırken, tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Kaza, sabah saatlerinde Ankara-İzmir kara yolundaki kavşakta meydana geldi. Hacı G.'nin (58) kullandığı yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Kudret Ç. (44) yönetimindeki yakıt tankerine arkadan çarptı.

Kazada, otobüsteki 4'ü çocuk, 21 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tankerin boş olduğu öğrenilirken, otobüs şoförü Hacı G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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#Manisa#Salihli#Trafik Kazası

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