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Manisa'da terör operasyonu! 7 gözaltı

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#Manisa#Terör Operasyonu#DEAŞ
Manisada terör operasyonu 7 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 00:02

Manisa ve ilçelerinde yapılan eş zamanlı terör operasyonlarında DEAŞ, PKK-KCK-PYD-YPG ve FETÖ/PDY üyesi toplam 7 kişi gözaltına alındı.

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Manisa ve ilçelerinde faaliyet gösteren silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten yabancı uyruklu E.Ö., M.A. D., M.B.T. ve H.A. ile G.G., terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu M.H. ile terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren H.B.S. isimli toplam 7 şüpheli, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde bugün yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

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#Manisa#Terör Operasyonu#DEAŞ

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