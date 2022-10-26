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Manisa'da ‘sakatım’ diyerek dilenen şahıs zabıtayı görünce koşarak kaçtı

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#Manisa#Zabıta#Dilenci
Manisada ‘sakatım’ diyerek dilenen şahıs zabıtayı görünce koşarak kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 11:56

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde koltuk değneğiyle “sakatım” diyerek dilenen bir kişi zabıta ekiplerinden saklanmak için girdiği sulama kanalından koşarak çıktı.

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- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yürüme engelli gibi davranıp, dilenen Recep Çakır (22), zabıtayı görünce kaçtı. Sulama kanalında yakalanan Çakır'a, idari para cezası kesildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmir-İstanbul yolu Şehzadeler ilçesi Gediz Kavşağı ışıklarında yürüme engelli gibi davranıp, dilenen bir kişi olduğu ihbarı aldı. Dilenen Recep Çakır, gelen ekipleri görünce kaçıp, MANİSA Büyükşehir Belediyesi Otogarı önündeki su kanalına girdi. Sudan çıkarılıp, ekiplerce Zabıta Dairesi Başkanlığı'na götürülen Çakır'ın üzerinden çıkan 120 TL'ye el konuldu. Çakır'a ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında 277 TL para cezası kesildi.

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#Manisa#Zabıta#Dilenci

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