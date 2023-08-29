Manisa'da kazı çalışmasında bulundu, koruma altına alındı

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde 2 bin yıl öncesine ait antik tiyatroyu ortaya çıkarmak için kazı çalışmalarının başlandığı Manisa'nın Alaşehir ilçesinin başka bir bölgesinde yürütülen altyapı çalışmalarında bu sefer de en az 2 bin yıl öncesine ait ve Güneş Tanrısı Helios'a ait olduğu düşünülen kafası olmayan kabartma bir heykel ortaya çıkarıldı.

Bulunan heykel İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri olan ve bugün Alaşehir şehir merkezinin içinde bulunan ve Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından açık hava müzesi olarak kullanılan St. Jean Kilisesi'nin Bahçesinde koruma altına alındı. Kabartma heykelin bulunduğu sırada antik tiyatrodaki kazı çalışmalarını inceleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da hemen St. Jean Kilisesine giderek kabartma heykelini inceledi.

Haberin Devamı

"KORUMA ALTINA ALINDI"



Başkan Öküzcüoğlu, "Alt yapı çalışmaları esnasında ilk belirlemelere göre Güneş Tanrısı olduğu tahmin edilen heykel koruma altına alındı. Heykelin bulunduğunu öğrendim ve incelemek üzere kiliseye geldik. Milattan sonra 6. yüzyılda Anadolu'da Hıristiyanlığı yaymak için 7 tane kilise kurulmuş, bunlar Smyrna, Efes, Sardes, Akhisar, Bergama, Alaşehir ve Leodikya. Bugün alt yapı çalışmaları esnasında Antik Roma dönemine ait, M.Ö. 200 ile M.S. 300'lü yıllar arasında olduğunu tahmin ettiğimiz, kabartma çalışması ortaya çıktı. Kabartmalar etrafında güneş ve taç var. Muhtemelen güneş tanrısı Helios’un kabartması olduğu düşünülen bir kabartma ortaya çıktı. Alt yapı çalışmaları esnasında ortaya çıkan bu eser, kilise bahçesinde koruma altına alındı. Arkeologlar gerekli çalışmaları yaptıktan sonra net bilgiler ortaya çıkacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz Helenistik dönemden kalan Antik tiyatro çalışmalarındaydık. Alt yapı çalışmalarında bu eserin ortaya çıktığını öğrendik ve hemen buraya geldik. Güneş tanrısı olduğunu tahmin ediyoruz. Heykel St. Jean Kilisesi Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Gerekli çalışmalar burada yapılacak” dedi.

Haberin Devamı