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Manisa'da kahreden olay! Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 yaşındaki ikizler, hayatını kaybetti

#Manisa#Kula#Yangın

Manisa'nın Kula ilçesinde bir çiftlik evinde çıkan yangında, karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 yaşındaki ikizler, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Kula ilçesine bağlı kırsal Şeritli Mahallesi Bakacak Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İlker Kırlı'ya ait hindi çiftliğinde çalışan ailenin kaldığı evde elektrikli sobadan yangın çıktı.

Bu sırada çiftlikte çalışan Hatice-Ramazan Atalan kaldıkları evden yükselen dumanı fark etti. İtfaiye ekiplerine haber veren çift yangın sırasında evde olan 3 yaşındaki ikiz çocukları Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan'ı kurtarmak için içeri girdi.

İKİZLER TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çocuklarına ulaşan çift, kendi imkanlarıyla ikizlerini Kula Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen ikizler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İkizlerin ölüm haberini alan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Çocukların cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp morguna gönderildi. Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan ikizleri kurtarmak için yangının çıktığı eve giren Hatice ve Ramazan Atalan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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