Son dakika: Rus ordusu saldırı pozisyonuna geçti! İşte masadaki işgal planı!

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Dünyanın gözü kulağı Ukrayna sınırından gelecek haberlerde. Zira askeri yığınağa devam eden Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddiası artık en yüksek perdeden dile getiriliyor.

Olası bir saldırı için birliklerini teyakkuza geçiren Ukrayna tabiri caizse Rusya'yı durdurabilmek için son hazırlıklarını yapıyor.

Bölgedeki tansiyonu artıracak yeni bir açıklama ise ABD'den geldi. CBS NEWS'a konuşan bir ABD'li yetkili bölgedeki Rus birliklerinin savaş pozisyonuna geçtiğini belirtti.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın şu anda tam ölçekli bir işgal başlatmak için ihtiyaç duyacağı güçlerin %80'ine sahip olduğunu ve tam kapasiteye ulaşmak için gerekli olan birliklerin yolda olduğunu söylüyor.

Adı açıklanmayan yetkili bu bilgiye elde edilen uydu görüntüleri ile ulaşıldığının altını çizdi.

Yetkili, ABD'nin Rusya'nın hafta sonuna kadar Ukrayna'ya saldıracağına inandığını, ancak saldırının ne şekilde olacağının henüz belli olmadığını söyledi.

Ukrayna'yı adeta kuşatan Rusya'nın sınırda 100 binin üzerinde askeri bulunuyor. Batılı istihbaratlar gelen yeni bilgiler ışığında Moskova'nın nasıl bir yol izleyeceğine dair yeni bir rapor hazırladı.

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İŞTE PUTİN'İN 'KİEV'İ KESME' PLANI

İngiliz bazını o raporlara ulaştı ve 'Putin'in Kiev'i kesme planı'nı kamuoyu ile paylaştı.

Söz konusu rapora göre, Moskova, Kiev'i ülkenin en iyi savaş birliklerinden kopartmak ve başkenti ele geçirmek için Ukrayna'ya birden fazla yerden saldıracak.

Ukrayna'nın en yüksek eğitimli ve en donanımlı birlikleri ülkenin doğusunda bulunuyor. Son raporlar Rus kuvvetlerinin kuzeyden Kiev'e saldırabileceği ve aynı zamanda çok eksenli bir istilayla doğudaki bu birlikleri hedef alabileceğine dikkat çekiyor.

Rusya'nın Belarus'ta 30 bin muharebe birliği, seçkin Spetsnaz özel kuvvet birimleri, Su-35 savaş uçakları ve S-400 füze savunma sistemi bulunuyor.

Beyaz Rusya'daki güçlerin Ukrayna sınırına yaklaştığı gözlemlendi ve bu durum, ülkenin büyük bir askeri operasyona hazırlandığı yönündeki korkuları artırdı.

Rusya'nın ülkenin geri kalanını şoke etmek ve Ukrayna kuvvetlerinin moralini bozmak için başkente yıldırım saldırısı yapabileceği düşünülüyor

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'KAÇTI' İDDİALARINA VİDEOLU YANIT

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yayılan 'ülkeden kaçtı' haberlerine video ile yanıt verdi.

Kişisel Insragram hesabı üzerinden eşi ile birlikte bir video çeken Zelenskiy, paylaşımına 'Birlikteyiz. Evdeyiz. Biz Ukrayna'yız' notunu düştü.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden halka seslendi. Zelenskiy, "Büyük ülkenin büyük halkı, size bu gergin ortamda seslenmek istiyorum. Devletimizin içinde ve dışarısında net adımlar atmamızı gerektiren bazı durumlar oluştu. Tarih vererek bizi büyük bir savaşla korkutuyorlar. Dış politika yönetimimizi almak istiyorlar. Enerji konusunda bazı yaptırımlara gidiyorlar, bilgi kirliliği oluşturarak halk arasında paniğe neden oluyorlar” dedi.

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Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıracağına dair iddialara değinen Zelenskiy, 'Bize 16 Şubat'ın saldırı günü olacağını söylüyorlar. Bugünü 'Birlik Günü' yapacağız. Askeri harekatın başlaması için yeniden bir tarih vererek bizi korkutmaya çalışıyorlar' ifadelerini kullandı.

16 Şubat'ın 'Birlik Günü' adıyla resmi tatil ilan edildiğini duyuran Zelenskiy, ulusal bayrakların asılması için bir kararname imzalandığını açıkladı.

Ukrayna'nın eski Ukrayna olmadığını ve bugün çok daha güçlü olduğunu vurgulayan Zelenskiy, 'Ancak bugün ülkemiz hiç olmadığı kadar güçlü. Önümüzde duran risklerin farkındayız ve her gün takipteyiz. Farklı bir senaryoyla muhtemel bir agresifliğe karşı cevap hazırlıyoruz' dedi.

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Ordunun güncel durumuna ve uluslararası arenada aldığı desteğe değinen Zelenskiy, 'Bizim askerlerimiz mükemmel ve modern silahlara sahip. Bugünün ordusu sekiz yıl öncesine göre daha güçlü. Ordudan hariç diplomasi de önemli, bugün birçok ülkenin diplomatik desteğini almış durumdayız. Birçoğu ülkemize ziyarete geldi. En önemlisi de Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa'nın güvenliği olduğunu biliyorlar' dedi.

Ukrayna-Rusya arasındaki krizi diplomasi yoluyla çözmek istediklerini ifade eden Zelesnkiy şu ifadeleri kullandı;

'Bütün problemleri diyalog yoluyla çözmek istiyoruz. Donbass bölgesi ile Kırım'ın Ukrayna olduğunu söylüyoruz. Buraları diplomatik yol ile geri döndüreceğiz. Başkasının olana dokunmayız, bizim olanı da veremeyiz. Özgürlük istiyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz. Gökyüzünden bize bu savaşta ölen 14 bin kişi bakıyor. Bugün sadece Sevgililer Günü değil ayrıca Ukrayna'yı sevenler günü de. Ukrayna'yı sevin, biz sakiniz, güçlüyüz. Büyük ülkenin büyük halkı' dedi.

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KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.