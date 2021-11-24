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Manisa'da feci kaza! TIR'ın kupası ikiye bölündü

#TIR#Kaza#Manisa
Manisada feci kaza TIRın kupası ikiye bölündü

Manisa'nın Kula ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan TIR, önünde giden TIR'a çarparak refüje çıktı. Kazada, kupası ikiye bölünen TIR’ın şoförü Erol Kaya (35) yaralandı.

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Kaza, saat 02.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Erol Kaya yönetimindeki 45 AGF 705 plakalı TIR, yağışlı havada sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yöne giden Faruk Çay yönetimindeki 35 AU 4853 dorse plakalı TIR'a arkadan çarparak refüje çıktı.

Manisada feci kaza TIRın kupası ikiye bölündü

Kazada, kupası ikiye bölünüp kopan parçası karşı yöne düşen TIR’ın şoförü Kaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Erol Kaya, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, buradan da Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle karayolunun Uşak istikameti ulaşıma kapanırken, İzmir yönünde ise trafik kontrollü olarak sağlandı. TIR’ın yoldan kaldırılmasının ardından karayolunda ulaşım yeniden normale döndü.

Manisada feci kaza TIRın kupası ikiye bölündü

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#TIR#Kaza#Manisa

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