Manisa'da feci kaza! TIR'ın kupası ikiye bölündü

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Kaza, saat 02.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Erol Kaya yönetimindeki 45 AGF 705 plakalı TIR, yağışlı havada sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yöne giden Faruk Çay yönetimindeki 35 AU 4853 dorse plakalı TIR'a arkadan çarparak refüje çıktı.

Kazada, kupası ikiye bölünüp kopan parçası karşı yöne düşen TIR’ın şoförü Kaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Erol Kaya, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, buradan da Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.



Kaza nedeniyle karayolunun Uşak istikameti ulaşıma kapanırken, İzmir yönünde ise trafik kontrollü olarak sağlandı. TIR’ın yoldan kaldırılmasının ardından karayolunda ulaşım yeniden normale döndü.