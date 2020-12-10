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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 10.12.2020 - 17:21 | Son Güncelleme:

Manisa'da, evin odunluğu yandı

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Manisa'da, evin odunluğu yandı
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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evin odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Manisada, evin odunluğu yandı
Altay Mahallesi'ndeki Tınaztepe Sokak 20 numarada bulunan, Mustafa Kemal Güler'e ait evin odunluğundan öğleden sonra dumanlar yükselmeye başladı. Yangın çıktığını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürüp, kontrol altına aldı. Odunlukta hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.  

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