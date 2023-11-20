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Olay, KocaÃ§eÅŸme Mahallesi 63 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Bina sakinleri, dÃ¼n saat 08.00 sÄ±ralarÄ±nda apartmanda oturan Devrim GÃ¼ler ile kÄ±zÄ± DoÄŸa Etyemez'i asansÃ¶rde hareketsiz buldu. Ä°hbarla olay yerine Ã§ok sayÄ±da ekip gÃ¶nderildi. Ä°ncelemede, anne ile kÄ±zÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. 2'si ilk eÅŸinden olan 3 Ã§ocuk annesi Devrim GÃ¼ler ile kÄ±zÄ±nÄ±n cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

Â DOÄžA, AVUKAT OLMAK Ä°STÄ°YORMUÅž

14 KasÄ±m'da 18 yaÅŸÄ±na girdiÄŸi belirtilen lise eÄŸitimi gÃ¶ren DoÄŸa Etyemez'in baÅŸarÄ±lÄ± bir Ã¶ÄŸrenci olduÄŸu ve avukat olmak istediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Anne -kÄ±zÄ±n cenazeleri, Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu'ndaki otopsinin ardÄ±ndan yakÄ±nlarÄ±na teslim edildi. Devrim GÃ¼ler ile kÄ±zÄ±nÄ±n cenazeleri, bugÃ¼n Ã¶ÄŸle vakti KocaÃ§eÅŸme Camisi'nde kÄ±lÄ±nacak namazÄ±n ardÄ±ndan KaraaÄŸaÃ§ MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verilecek.Â

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KOMÅžU, GÃ–ZALTINA ALINDI

BaÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda polis, ÅŸÃ¼pheli olarak dÃ¼n sabah uÃ§ak ile Ankara'ya giden alt komÅŸularÄ± A.Y.'yi (57) gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Ã‡iftÃ§i A.Y., Ankara'daki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan Manisa'nÄ±n Salihli ilÃ§esine getirildi. A.Y.'nin polisteki iÅŸlemlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Ã–te yandan Devrim GÃ¼ler ile kÄ±zÄ± DoÄŸa Etyemez'in Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu'nda yapÄ±lan Ã¶n otopsilerinde iple boÄŸularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼kleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.(DHA)