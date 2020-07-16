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AA - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 01:59,Son Güncelleme:

Manisa'da çiftlik yangını: Ahırlar kullanılamaz hale geldi

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Manisa'da çiftlik yangını: Ahırlar kullanılamaz hale geldi
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Manisa'nın Kula ilçesinde bir besi çiftliğinde çıkan yangında 3 ahır kullanılamaz hale geldi, 800 balya saman zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Körez Mahallesi'nde Zeynep Acar'a ait çiftlikte bitişik halde bulunan 3 ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin saman depolarına sıçraması sonucu yangın büyüdü.

Saman depolarındaki 9 büyük mutfak tüpü ile 2 piknik tüpü zamanında yapılan müdahale sonucu patlamadan çıkarıldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ahır kullanılamaz hale geldi, 800 balya saman zarar gördü.

Körez Mahallesi girişinde başlayan yangın anı başka bir çiftliğin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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