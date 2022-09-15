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Manisa'da çiftçinin feci ölümü: Üzüm kaldırma makinesine düştü

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#Manisa#Salihli#Feci Ölüm
Manisada çiftçinin feci ölümü: Üzüm kaldırma makinesine düştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 11:08

Manisa'nın Salihli ilçesinde dengesini kaybedip, üzüm kaldırma makinesine düşen çiftçi Kamil Ertuğrul (49), hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kemerdamları Mahallesi Hacımusluk-Akçataş mevkisinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Kamil Ertuğrul, kuruyan üzümleri sergiden kaldırmaya gitti. Üzüm kaldırma makinesi ile ürün toplamaya başlayan Ertuğrul, bir anda dengesini kaybedip, makinenin içine düştü.

Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Kamil Ertuğrul'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Makineden çıkarılan Ertugrul’un cansız bedeni, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Manisa#Salihli#Feci Ölüm

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