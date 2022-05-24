Manisa'da 38 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 38 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilçedeki 3 farklı hastanede tedavi altına alındı. Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem, bu sabah meydana gelen olayda 3 öğrencinin fazla yemek yemesi ardından mide bulantısı geçirdiğini diğer öğrencilerin de bunu görmesi üzerine toplamda 38 öğrenci mide şikayetleri doğrultusunda çeşitli hastanelere başvurduğunu ifade etti.

Öte yandan, İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler de gıda sergisinde bulunan gıdalardan numune alarak konuyla ilgili tahkikata başladıklarını bildirdi. Çeşitli hastanelere kaldırılan 38 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözlem altına alınmalarının ardından taburcu oldukları ifade edildi.