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Haber Giriş: 25.03.2020 - 11:53,Son Güncelleme:/

Manisa’da 3,8 büyüklüğünde deprem

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Manisa’da 3,8 büyüklüğünde deprem
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Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremde yaralanma ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı alınan verilere göre Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde saat 11.34’te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kırkağaç ilçe merkezi ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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