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Manisa Saruhanlı'da korkunç olay! Üç eşini de öldüren cani hakkında detaylar ortaya çıktı

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#Manisa#Saruhanlı#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 17:22

Necati Akpınar (58), 1 ay önce dini nikahla birlikte yaşamaya başladığı Mutlu Menekşe'yi (48) başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı. Akpınar'ın ilk eşini 38 yıl önce bıçakla, 2'nci eşini 19 yıl önce ütüyle öldürdüğü ortaya çıktı. Öte yandan Necati Akpınar 'ın sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ve 2 yıl gibi bir sürede 20'ye yakın kadınla tanıştığı ve hepsinin gördükleri şiddetten kaçtığı öğrenildi.

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Olay, 30 Aralık saat 15.00 sıralarında Saruhanlı İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Bağ direği imalatı yapan Necati Akpınar, işletmesinin hemen bitişiğindeki evinde 1 ay önce dini nikahla yaşamaya başladığı Mutlu Menekşe ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Çıkan kavgada Akpınar, iddiaya göre, sert bir cisimle başından yaraladığı Menekşe'yi öldürdü. Havanın kararmasını bekleyen Akpınar, evine 30 metre mesafedeki metruk binanın girişinde çukur kazdı. Cesedi seyyar bağ direği aracıyla metruk eve taşıyan Akpınar, gömdüğü kadının üzerini toprakla örttü. Olayın yaşandığı sıralarda sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye gelen polis ekipleri, 21.00 sıralarında metruk evde geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırmada polis, çukurda kadın cesedine ulaştı.

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Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, dini nikahla birlikte yaşadığı Necati Akpınar gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Akpınar tutuklandı.

Manisa Saruhanlıda korkunç olay Üç eşini de öldüren cani hakkında detaylar ortaya çıktı

GERİYE İPTE ASILI ÇAMAŞIRLARI KALDI

Mutlu Menekşe'nin cesedinin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verileceği öğrenildi. Mutlu Menekşe'den geriye ölmeden önce kurumak için ipe astığı giysileri kalırken, olay yerinde ise cesedin kokusunu engellemek için çok koyulmuş çok sayıda kireç torbası bulundu. Ayrıca Akpınar'ın otomobili önünde görüntülü olarak evlenme ilanı verdiği, kendisine zengin görünümü vererek kandırdığı kadınlara tehdit ettiği yönünde hakkında çok sayıda şikayet bulunduğu öğrenildi.

Manisa Saruhanlıda korkunç olay Üç eşini de öldüren cani hakkında detaylar ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Necati Akpınar, ifadesinde, akşam evine gittiğinde Mutlu Menekşe'yi ölü bulduğunu, daha önce cinayet işlediği için kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için durumu polise bildirmediğini ve bu nedenle cesedi gömdüğünü söyledi öğrenildi.

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Manisa Saruhanlıda korkunç olay Üç eşini de öldüren cani hakkında detaylar ortaya çıktı

ŞARTLI TAHLİYE EDİLMİŞ

Necati Akpınar'ın 1984 yılında ilk eşi Emine Akpınar'ı bıçaklayarak, 2003 yılında ise ikinci eşi Fatma Akpınar'ı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı. Akpınar'ın 2 yıl önce Covid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, yaklaşık 1 ay önce de Mutlu Menekşe ile dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.

Manisa Saruhanlıda korkunç olay Üç eşini de öldüren cani hakkında detaylar ortaya çıktı

Necati Akpınar...

SOSYAL MEDYADAN TUZAK

Necati A.'nın ilk eşi Emine A.'yı 1983 yılında bıçaklayarak, ikinci eşi Fatma A.'yı da 2003 yılında ütüyle öldürdüğü ortaya çıktı. Necati A.'nın ayrıca sosyal medya hesabından sürekli ilan verdiği ve 2 yıl gibi bir sürede 20'ye yakın kadınla tanıştığı ve hepsinin gördükleri şiddetten kaçtığı öğrenildi.

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