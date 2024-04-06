Mandela’nın torunu ve Che’nin kızı özgürlük filosunda

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İsrail saldırısı ve ambargosu altında hemen her gün katliam yaşanan Gazze’ye Türkiye’den özgürlük filosu gidecek. Çok sayıda gıda ve yardım malzemesini Gazze’ye ulaştırmaya çalışacak olan filonun bu ayın 15 veya 16’sında Akdeniz’den açılması bekleniyor. İftarda gazetecilerle buluşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, filoyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Gemilerden birin 500 tonluk Anadolu, diğeri ise Mavi Marmara’dan daha büyük olan 1500 kişi kapasiteli Vicdan gemisi. Biz çocuklara yardım götürme niyetindeyiz. Asıl hedefimiz ateşkes. Dünya barışı için bunu yapmak zorundayız.

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Orada gündem oluşturup Akdeniz’in ortasında ateşkes çağrısında bulunacağız. Katılımcıların hepsine şiddetsizlik eylemi adı altında eğitim vereceğiz. Akdeniz’e açılacak gemilerdeki yolcular arasında Nelson Mandela’nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela, Che Guevara’nın kızı Aleida Guevara gibi isimler de olacak.”