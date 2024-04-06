×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Mandela’nın torunu ve Che’nin kızı özgürlük filosunda

Güncelleme Tarihi:

#Gazze#Özgürlük Filosu#Nelson Mandela
Mandela’nın torunu ve Che’nin kızı özgürlük filosunda
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 07:00

Gazze’ye gidecek Uluslararası Özgürlük Filosu ay ortasında yola çıkıyor. Filoda aktivistler, sanatçılar, milletvekili ve basın mensuplarının yanı sıra Afrikalı özgürlük savaşçısı Nelson Mandela’nın torunu Nkosi Zwelivelile ve devrimci Che Guevara’nın kızı Aleida da olacak.

Haberin Devamı

İsrail saldırısı ve ambargosu altında hemen her gün katliam yaşanan Gazze’ye Türkiye’den özgürlük filosu gidecek. Çok sayıda gıda ve yardım malzemesini Gazze’ye ulaştırmaya çalışacak olan filonun bu ayın 15 veya 16’sında Akdeniz’den açılması bekleniyor. İftarda gazetecilerle buluşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, filoyla ilgili şu bilgileri verdi:

Mandela’nın torunu ve Che’nin kızı özgürlük filosunda

“Gemilerden birin 500 tonluk Anadolu, diğeri ise Mavi Marmara’dan daha büyük olan 1500 kişi kapasiteli Vicdan gemisi. Biz çocuklara yardım götürme niyetindeyiz. Asıl hedefimiz ateşkes. Dünya barışı için bunu yapmak zorundayız.

Mandela’nın torunu ve Che’nin kızı özgürlük filosunda

GAZZE’YE GİDİYORLAR

Haberin Devamı

Orada gündem oluşturup Akdeniz’in ortasında ateşkes çağrısında bulunacağız. Katılımcıların hepsine şiddetsizlik eylemi adı altında eğitim vereceğiz. Akdeniz’e açılacak gemilerdeki yolcular arasında Nelson Mandela’nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela, Che Guevara’nın kızı Aleida Guevara gibi isimler de olacak.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazze#Özgürlük Filosu#Nelson Mandela

BAKMADAN GEÇME!